Sasha Meneghel aposta em look com transparência para evento de beleza

25/08/2018 | 14:11



Sasha Meneghel chamou atenção ao participar de um evento de uma marca de produtos para os cabelos da qual ela é embaixadora no Brasil.

A estudante de moda, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, apostou em um look transparente, deixando em evidência o sutiã preto que usava por baixo da peça brilhante e prateada.

Para completar o visual, a loira apostou em uma calça de couro colada ao corpo e uma bota preta. Sasha ainda chamou atenção por usar um aplique de cabelo em tons de roxo no cabelo, dando um contraste com o as madeixas loiras.