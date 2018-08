Pequim critica comentário de Trump sobre postura da China com Coreia do Norte

25/08/2018 | 13:12



A China criticou neste sábado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo comentário de que Pequim não estaria pressionando Pyongyang a encerrar seus programas nucleares. Já Seul lamentou a decisão do governo americano de cancelar a viagem do secretário de Estado, Mike Pompeo, para a Coreia do Norte. Na sexta-feira, Trump disse que orientou Pompeo a cancelar a viagem por avaliar que não houve progresso suficiente nas conversas para o desarmamento nucelar no país comandado por Kim Jong-un. Além disso, Trump escreveu em sua conta no Twitter que, como a postura americana com a China "está mais dura" na questão comercial, Pequim não estaria pressionado a Coreia do Norte como anteriormente, mesmo com sanções da Organização das Nações Unidas em vigor contra Pyongyang.

"A declaração dos EUA nega fatos básicos e é irresponsável", disse em seu website o Ministério de Relações Exteriores da China, acrescentando que Pequim é favorável a um acordo político após o encontro entre Trump e Kim Jong-un em Cingapura. O ministério ainda pediu que EUA e Coreia do Norte "mostrem mais sinceridade e flexibilidade" em vez de "serem volúveis e excessivamente preconceituosos".

Embora tenha descrito o cancelamento da viagem de Pompeo como um revés, Seul disse esperar que a China continue tendo um "papel construtivo" nos esforços internacionais para resolver a crise nuclear. O Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Sul destacou que a China continua demonstrando comprometimento com a implementação de sanções contra a Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.