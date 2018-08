Ciro Gomes critica PT por tentar criar comoção a Haddad

25/08/2018 | 12:13



O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, criticou de maneira enfática a estratégia do PT de manter a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Planalto, ciente de que o petista segue preso e condenado pela Operação Lava Jato. "O PT sabe que Lula estará impedido e, ainda assim, a lógica deles é criar uma comoção no eleitorado para eleger (Fernando) Haddad. Se isso acontecer, vão eleger um presidente pequeno", afirmou, sobre o vice e eventual substituto de Lula.

Ciro disse que a cúpula do PT "está pouco se lixando para a candidatura à Presidência", pois, segundo o candidato, os petistas querem aproveitar a imagem de Lula para eleger outros cargos pelo Brasil, como para o Senado e a Câmara federal.

O pedetista ainda ressaltou que tem absoluto respeito pela população petista e espera que um dia "a ficha ainda vá cair", de que o PT não está pensando no Brasil nesta eleição.