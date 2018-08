Frio e risco de chuva alertam paulistanos neste fim de semana; confira previsão

25/08/2018 | 11:29



O paulistano enfrentou, no decorrer da semana, o que meteorologistas chamam de calor pré-frontal, fenômeno climático que explica altas temperaturas antecedentes a fortes frentes frias. Apesar de bater a casa dos 30°C nesta sexta-feira, 24, a tendência é que ocorra uma diminuição drástica da temperatura neste fim de semana, na capital paulista, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A aproximação da nova frente fria começou a provocar chuva fraca e queda de temperatura já na madrugada deste sábado, 25. A previsão do Inmet para o resto do dia é de máxima de 25°C e mínima de 14°C, à noite.

"O tempo estará nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes, fortes. Declínio acentuado de temperaturas, com a mínima do dia ocorrendo à noite", prevê o Inmet.

Para este domingo, a temperatura sofre queda ainda mais acentuada, com tempo encoberto na maior parte do dia e risco de chuva fraca.

O clima irá variar entre 11°C e 14°C, segundo o Inmet, por causa da concentração do vento frio de origem polar, causando maior sensação de frio aos residentes da capital paulista.