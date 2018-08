PMs são recebidos a tiros no Morro Dona Marta

25/08/2018 | 11:12



Moradores do Morro Dona Marta, no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, iniciaram o sábado em meio a um tiroteio. Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), por volta das 7h, policiais militares foram recebidos a tiros durante patrulhamento. "Houve confronto e, até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões", informou, por meio de sua assessoria de imprensa.