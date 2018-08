Cursos capacitam mulheres em direitos humanos em seis cidades

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/08/2018 | 07:00



Os cursos de PLP (Promotoras Legais Populares), realizados em seis das sete cidades do Grande ABC, já capacitaram pelo menos 2.100 mulheres em aulas sobre direitos humanos e reprodutivos, Saúde, sexualidade e combate à violência doméstica, entre outros temas. A formação foi lançada em âmbito nacional, em 1994, pela União de Mulheres de São Paulo.

O curso tem duração média de dez meses e contempla 92 horas com temas baseados em currículo básico. Cada município faz adaptação para sua realidade local. As aulas, que contam com a apresentação voluntária de palestrantes sobre os assuntos abordados, são gratuitas e abertas para todas que se interessam.

“A gente percebe uma mudança muito grande nas mulheres durante as aulas. Elas entram de um jeito no curso e saem de outro”, relatou a consultora em estudos de gênero e coordenadora da formação de PLP em um dos dois polos de Santo André, Maria Cristina Pechtoll, 55 anos. “Quando as mulheres se empoderam e fazem parte de movimentos coletivos, mudam seu entorno e suas vidas”, completou.

Em Santo André, o curso existe desde 2001, com aulas no Centro promovidas pela ONG Proleg (Promotoras Legais Populares de Santo André) – atualmente realizadas no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC – e também com módulos descentralizados, que têm sido realizados no Bairro Itapoã. Na cidade, já foram capacitadas cerca de 720 mulheres.

Em São Bernardo, as aulas tiveram início em 2005, por iniciativa de vários grupos, como a ONG Entre Nós e a Marcha Mundial de Mulheres, com média de 20 formandas por ano, cerca de 260 pessoas. Há três anos, as atividades ocorrem na Câmara Municipal. Em São Caetano, mais de 300 mulheres já se capacitaram desde 2010. A formação ocorre na Associação Antialcoolica do município.

Em Mauá, o Coletivo Alumiá Gênero e Cidadania promove o curso desde 2006. “Já formamos cerca de 180 mulheres”, explicou a educadora social e coordenadora da atividade, Vanderli Carvalho Monteiro, 56. “Muitas se conscientizam durante as aulas sobre as violências psicológicas que sofrem. É um verdadeiro despertar de consciência”, relatou. As aulas ocorrem na Defensoria Pública do município.

A Câmara Municipal de Diadema sedia as aulas promovidas pelo Fórum de Promotoras Legais Populares da cidade. “O curso teve início na cidade em 2004, por intermédio do governo. Deixou de ser realizado em alguns anos e foi retomado em 2011 pela sociedade civil e pelos movimentos de mulheres, que criaram o fórum”, explicou a coordenadora e educadora social, Marcia Regina Damasceno, 56.

“O objetivo é promover acesso à informação e à formação das mulheres sobre seus direitos como cidadãs e, principalmente, dar subsídios para auxiliá-las a enfrentar a situação de violência doméstica que continua muito frequente”, concluiu. Em Diadema, a estimativa é a de que mais de 650 mulheres já tenham passado pela formação.





Em Ribeirão Pires, formação é retomada após 13 anos