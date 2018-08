França e Doria evitam confronto e fazem 'dobradinha' por Alckmin

25/08/2018 | 00:03



O governador Márcio França (PSB) e o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) evitaram confronto ao longo do segundo bloco do debate da RedeTV!, o segundo da corrida eleitoral. Ambos aproveitaram ainda o momento para dar palanque ao ex-governador Geraldo Alckmin, candidato tucano ao Palácio do Planalto.

Questionado por jornalistas sobre se iria pedir apoio ao PSDB ou ao PT se fosse reeleito governador, França disse pregou a conciliação. "A gente não vai fazer disso uma guerra que vai ficar inimigo para sempre", afirmou. Ao final da fala, o pessebista disse que "o governador Alckmin é o mais preparado e por isso eu o apoio (à Presidência)".

João Doria foi no embalo. "O Alckmin é o mais preparado", disse. "Essa coisa de política, rusgas, debates, depois isso passa."

França e Doria foram protagonistas de duro embate no encontro anterior, na TV Bandeirantes na quinta-feira passada, 16. Uma pergunta sobre a caça de javalis se tornou desculpa para o atual governador atacar a renúncia de Doria à Prefeitura de São Paulo.

A saída do tucano da Prefeitura foi lembrada por Paulo Skaf (MDB). Para ele, "compromisso assumido deve ser cumprido". A frase foi tuitada imediatamente pela campanha de Skaf.

Doria foi reiteradas vezes atacado por Luiz Marinho (PT). Para ele, França, que foi vice de Alckmin, tenta no debate justificar "grande fracasso" de gestão do PSDB em São Paulo. O petista disse também que o "PSDB não governa com competência". )