Se encherem o saco, sou candidato, avisa Volpi

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



25/08/2018 | 07:58



Um dia após respirar aliviado com a aprovação de suas contas de 2012 à frente do Paço, o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (Patriota) sustentou que todo esse imbróglio – desde a rejeição inicial da Câmara, em maio do ano passado, até o recuo de anteontem, com crivo favorável – estava atrapalhando sua vida pessoal. Segundo ele, o cenário em torno da votação deixou claro uma guerra política articulada por alguns grupos da cidade. “(Movimentação) Me deixou com vontade louca de ser candidato novamente. Se não pararem de encher o saco, serei candidato”, avisou.

Ex-deputado, Volpi, que não entrou na concorrência eleitoral de outubro, principalmente “por causa da família”, reforçou que quem está alimentando esse interesse pela disputa majoritária, gradativamente, é o grupo adversário, encabeçado pelo atual prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB). “Quem trabalha essa vontade é o inimigo, achando que montar grande bloco (de políticos) pode derrotar qualquer um (daqui dois anos). Ninguém é burro. O Kiko está chamando diversos adversários do passado. Isso que não fiz palanque contra, e torço para que ele faça bom governo. Mas se continuar (nesta toada), tiro o pijama, coloco meu calção, camisa e vou para o jogo.”

Volpi foi candidato à Prefeitura de Mauá em 2016. A reprovação de seu balancete pelo Legislativo, seguindo recomendação do TCE (Tribunal de Contas do Estado), havia tornado Volpi inelegível pelo período de oito anos. Ele defendeu que a defesa por escrito e junto aos vereadores “mostrou que não houve má-fé ou dolo” – há três meses, a própria Casa resolveu anular a sessão. “O que foi considerada irregular foi a contratação de médicos, enfermeiros, biólogos (em período eleitoral), além de deficit de R$ 23 milhões, mas não falaram que peguei mais de R$ 86 milhões (de dívida). Tinha zerado isso em 2011, mas não deu para cobrir no ano seguinte por conta do momento de crise econômica. Eu tinha que receber uma medalha.”

O ex-prefeito falou que existia “um peso” sobre ele por conta desta situação. “Pairava uma dúvida quando se tratava sobre eventual convite para atuar no setor público. Não conseguia entender essa pressão.”