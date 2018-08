Absolvição de Volpi na mira do governo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/08/2018 | 07:51



A reversão da condenação ao ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (Patriota), operada na surdina, não deve passar incólume no governo do atual chefe do Executivo da cidade, Adler Kiko Teixeira (PSB). A mudança de postura de alguns vereadores – cinco no total – e o voto a favor de Volpi de integrantes da base de sustentação estão difíceis de serem engolidos pelo governo. Não à toa, o vice-prefeito Gabriel Roncon (PTB) já foi escalado para conversar com os parlamentares para tentar entender o cenário. Isso porque, ao absolver Volpi, o Legislativo colocou no jogo um potencial candidato ao Paço em 2020. Um que está na mira do governo é Danilo da Casa da Sopa, do mesmo partido de Kiko. No ano passado, votou pela rejeição das contas. Agora, mudou de opinião.

De olho

A direção do PT de Rio Grande da Serra assegura que a postura do ex-vereador Claudinho da Geladeira (PT) será analisada em um momento oportuno. Claudinho tem apoiado a candidatura a deputado estadual do vereador de Mauá Chiquinho do Zaíra (Avante). No sábado passado, o PT local decidiu expulsar o vereador Marcelo Cabeleireiro por postura aliada ao prefeito Gabriel Maranhão (sem partido) e também por apoio à dobrada entre o deputado federal Alex Manente (PPS) e Thiago Auricchio (PR), de São Caetano, que tenta ser parlamentar estadual.

Meu candidato é...

E por falar em Claudinho da Geladeira, ele acompanhou de perto a atividade do candidato do PT ao governo de São Paulo, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho, em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá, na manhã de quinta-feira. Ele esteve ao lado de Marinho, porém, quem acompanhou a atividade viu o petista não escondendo o fato de defender a eleição de Chiquinho do Zaíra à Assembleia.

Famoso quem?

No texto que publicou agradecendo aos vereadores pela revisão do parecer negativo emitido pelo TCE às suas contas, o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (Patriota) disse que “entendeu” o posicionamento dos cinco parlamentares que votaram pela manutenção da rejeição. Citou nominalmente Silvino de Castro (PRB), João Lessa (PSDB), Amigão D’Orto (PTC) e Rogério do Açougue (PSB). “O outro eu não me lembro o nome”, disse. Esse “outro” é Rato Teixeira (PTB), sobrinho do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB).

Cidadão emérito

Getúlio de Carvalho Filho (PSB), suplente em exercício do mandato de vereador de São Caetano, apresentou título de cidadão emérito da cidade ao jogador Mário Fernandes. Nascido no município em 1990, Mário Fernandes atuou no Grêmio antes de ir para a Rússia, jogar pelo time CSKA, de Moscou. Ele se naturalizou russo e, em 2018, disputou a Copa do Mundo pela seleção anfitriã. Na justificativa, Getúlio lembrou que Mário Fernandes é irmão de Jô Fernandes, atacante com passagem pelo Azulão.

Marina em Mauá

Presidenciável pela Rede, a ex-senadora Marina Silva estará hoje em Mauá. Ela fará corpo a corpo em frente à estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) do Centro. A atividade eleitoral está marcada para começar às 13h. Será a primeira aparição de um presidenciável na região desde o início oficial das campanhas.

Luto

Morreu ontem o ex-presidente da Câmara de São Bernardo Antonio Natal Buonfiglio, aos 75 anos. Ele presidiu o Legislativo no biênio 1991-1992. Antes, havia assumido cadeira de parlamentar em legislaturas anteriores ao substituir Ramiro Meves, Gilberto Frigo e Mário Jorge Franciscon. Nesta semana, estava internado no Hospital da Intermédica. Desde 2013, Buonfiglio trabalhava como assessor do vereador e atual presidente da Casa, Pery Cartola (PSDB). O velório de Buonfiglio acontece na sede da Câmara e o corpo será enterrado hoje, no Cemitério do Araçá, em São Paulo.