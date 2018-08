Pautas nacionais entram no debate entre candidatos ao governo de SP

24/08/2018 | 23:24



Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo nas eleições 2018 participam nesta sexta-feira, 24, do segundo debate da disputa, que acontece na RedeTV!, em São Paulo. Participam Márcio França (PSB), Paulo Skaf (MDB), Rodrigo Tavares (PRTB), Marcelo Candido (PDT), João Doria (PSDB), Luiz Marinho (PT) e Professora Lisete (PSOL).

O primeiro debate entre os candidatos a governador foi realizado pela Band no dia 16 de agosto, mesma data em que começou oficialmente o período para campanha eleitoral. Confira a matéria completa sobre o primeiro encontro dos candidatos.

Durante o primeiro bloco, os candidatos responderam a questões de eleitores sobre temas como segurança pública, saúde, educação, transporte e abastecimento de água, sem direito a réplicas entre eles.

O segundo bloco do debate foi marcado pela pergunta de jornalistas para candidatos, que gerou embates entre João Doria e Paulo Skaf sobre a decisão do tucano de abandonar a Prefeitura e o vínculo do emedebista com a Fiesp. O candidato do PRTB Rodrigo Tavares arrancou risos da plateia ao pedir desculpas por não conseguir concluir uma resposta: "Eu sou humano", disse. "Sei que amanhã serei meme na internet. O importante é dar risada."