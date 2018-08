Lula e Bolsonaro são 'lembrados' em apresentação de candidatos ao governo de SP

24/08/2018 | 22:42



Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) foram lembrados pelos representantes deles no início do debate entre candidatos ao governo do Estado de São Paulo na RedeTV!.

O ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT) se apresentou como "candidato de Lula" no Estado de São Paulo. Em tom semelhante, o desconhecido Rodrigo Tavares (PRTB) disse ser o "candidato do presidente Bolsonaro e do general Mourão".

Marinho voltou a adotar tom combativo em relação ao PSDB. "O grande responsável pelo crime organizado no Estado é o PSDB", afirmou.

O tucano João Doria aproveitou o tempo de uma resposta para alfinetar o petista. "É o PT quem entende de crime", afirmou. O ex-prefeito de São Paulo também atacou indiretamente o governador Márcio França (PSB).

"Ao contrário do que aquilo que um dos candidatos que aqui participa que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, nós acreditamos que se mete sim", disse o tucano.

Em abril, o atual governador sugeriu que a Polícia Militar poderia ser mais eficiente se não tivesse de atender "brigas de casal". França não respondeu a provocação.