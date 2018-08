Água Santa tenta aproveitar tempo de descanso para corrigir erros

João Victor Romoli



25/08/2018 | 07:00



O Água Santa chegará para o confronto diante do Santo André, sexta-feira, dia 31, no Estádio do Inamar, em Diadema, com total de nove dias de descanso, já que não atuará nesta rodada da Copa Paulista. A equipe, que teve campanha desastrosa no primeiro turno do torneio, tenta aproveitar o tempo de treinamento para corrigir os erros e terminar a competição de cabeça erguida.

Decepcionado com a lanterna e nenhuma vitória conquistada, o técnico Antônio Carlos Papel, que se divide no comando dos profissionais e do elenco sub-20 (assim como José Carlos Palhavam no Santo André), avaliou o desempenho do Netuno em campo. “Fico triste porque criamos, criamos, criamos, mas os resultados não vieram. Minha avaliação do primeiro turno foi de evolução na criação, mas errando muito na defesa, o que é inadmissível. Uma equipe que tomou 11 gols em seis jogos não pode. Vamos acertar isso”, contou.

“Temos de aproveitar esse tempo a mais em relação aos adversários e os reforços que chegaram para entrosar esse time e nos recuperar na competição”, disse o treinador, se referindo às contratações dos meias Batista, Sandrinho e Carlos Alberto e do atacante Erick, que já treinam no clube. Ainda há a expectativa de que um lateral-esquerdo seja integrado ao elenco na segunda-feira.