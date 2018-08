Sem 1º de Maio, São Bernardo recebe Santos em Diadema

Dérek Bittencourt



25/08/2018 | 07:30



O São Bernardo recebe hoje o Santos, às 15h, mas não estará exatamente em casa. Mais uma vez, por conta da interdição do 1º de Maio, o Tigre mandará sua partida pela Copa Paulista no Inamar, em Diadema. E o fato não agrada ao técnico Wilson Júnior, que enxerga a equipe mais fortalecida quando joga em seu estádio.

“Nossa maior dificuldade é não jogar no 1º de Maio, a gente perde demais. Para mim isso é o pior de tudo, porque nossa equipe é muito forte em casa”, declarou o comandante aurinegro, que desde que assumiu o comando do time no ano passado só perdeu um jogo na praça são-bernardense – para o Oeste, pela semifinal da Série A-2.

O treinador ainda chamou atenção para as dificuldades em saber o que encontrará do outro lado, afinal o time B do Peixe divide atenções com o Brasileiro de Aspirantes. “É complicado. Nos últimos três jogos são três escalações diferentes. Não se sabe muito quem vai jogar e acaba sendo um diferencial, mas estamos nos preparando”, afirmou ontem.

Wilson Júnior reclamou após os últimos jogos que os atletas vêm cometendo erros em momentos decisivos. Segundo ele, situações que são superadas com tempo e experiência. “É jogando que vão tomar as melhores decisões. Estamos mostrando algumas situações que poderiam acertar, mas estou muito feliz com eles, têm se esforçado, tentado, lutado para melhorar”, declarou.



MAIS UM

Depois de Fernando Júnior, outro jogador retornou ao São Bernardo. O atacante Lucas Lino, que estava emprestado ao Boa Esporte para a disputa da Série B do Brasileiro, não vinha sendo aproveitado no time mineiro e reforça o elenco são-bernardense na Copa Paulista.