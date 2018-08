Talento reconhecido

Dérek Bittencourt



26/08/2018



O ilustrador do Diário Luiz Carlos Fernandes foi o grande nome da noite ontem, no 45º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, no Parque do Engenho Central. O artista venceu a categoria caricatura e ainda levou o Grande Prêmio – do qual somente os campeões de cada categoria concorrem – com uma escultura do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973). Além dos troféus, faturou R$ 15 mil. “Foi uma surpresa. Não esperava, mesmo! Estou muito feliz”, exalta.

Feita com epóxi, papel marché e arames, a obra levou apenas uma semana para ficar pronta. O campeão tem um palpite do que possa ter impressionado os jurados e o tornou vencedor. “O lance que talvez tenha chamado atenção é que fiz o olho vazado. No meio tem uma bolinha e, conforme você anda, o olho acompanha. Sempre ganha aquele que chama atenção, que é inusitado”, opina o artista. “Para mim é especial ganhar em escultura, porque é outra linha. Não é a que me dedico, mas gosto de fazer”, complementa.

A ligação do ilustrador com Piracicaba é antiga. Logo em sua primeira participação, em 2001, ganhou com caricatura do escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986). Os outros triunfos foram com uma escultura de Ferreira Gullar, foi vice-campeão com uma caricatura da Madre Teresa de Calcutá (1910-1997) e levou menções honrosas por caricaturas de Jorge Amado (1912-2001) e Zé do Caixão (82 anos). “(O Salão de) Piracicaba é muito concorrido. Um dos mais importantes e respeitados do mundo, tem tradição”, conta Fernandes.

Júri inicial analisou os 2.638 trabalhos enviados e selecionou 427 de 460 artistas de 53 países. Outro grupo, formado por Elcio Danilo Amorim, Luiz Humberto Marcos, Mônica Sousa, Dalcio Machado, José Occhiuso, Luciano Veronezi e Nasrin Abdosheykhi, definiu os finalistas. Fernandes ainda participará da exposição com charge sobre Política.

Também ilustrador do Diário Sérgio Ribeiro Lemos, o Seri – que participa do evento desde 1979 –, estará presente na exposição com cartum sobre intervenção militar. Outro artista da região que terá trabalhos expostos será Gilmar Machado nas categorias charge, cartum e tiras, e sobre os temas ‘assédio’ e ‘saúde’.