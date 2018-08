Ibope/MT: Mendes tem 32%; Taques, 22%; e Wellington, 15%

24/08/2018 | 21:38



O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (DEM) lidera a disputa ao governo de Mato Grosso, com 32% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 24.

Na sequência, o atual governador Pedro Taques (PSDB) soma 22%. Na terceira colocação aparece o senador Wellington Fagundes (PR), com 15%. Arthur Nogueira (Rede) pontua 2% e Moisés Franz (PSOL), 1%.

Brancos e nulos somam 17%, enquanto não souberam ou não responderam, 10%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Centro América. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 812 eleitores entre 21 e 24 de agosto. O levantamento foi registrado no TRE com o número MT-04065/2018 e no TSE com o número BR-01573/2018.