Jardim Belita recebe hoje atividades gratuitas de Saúde, beleza e lazer

Juliana Stern

Especial para o Diário



25/08/2018 | 07:00



A ação social Diário do Grande ABC nos Bairros desembarca hoje na EE Maria Osório Teixeira, no Jardim Belita, em São Bernardo. Das 9h às 15h, os quase 1.500 alunos da instituição e moradores do bairro poderão aproveitar diversos serviços gratuitos de Saúde, beleza e entretenimento, principalmente para os pequenos.

As atrações principais do evento serão os brinquedos infláveis, o algodão-doce gratuito, a oficina de origami e a pintura facial, oferecidos pela Escola da Família. “As crianças estão animadas. São atividades diferentes, sai da rotina, é divertido”, diz a diretora da instituição de ensino Marta Gervásio Lopes.

É a primeira vez que a escola recebe a ação, então até a equipe está animada. “Tivemos reunião com o pessoal da Escola da Família, eles nos explicaram o evento e até a equipe da escola se animou. Espero que o evento ‘bombe’”, afirma a diretora.

Além dos brinquedos, as crianças também poderão desfrutar de apresentações de teatro. Como o teatrinho de fantoches da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, ou o teatro da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), De Bem Com a Vida, que abordará segurança no trânsito em estradas e rodovias.

A Liga Amadora de Basquete também estará presente, ministrando oficina do esporte a partir das 14h.

Haverá, ainda, serviços de beleza, como corte de cabelo e higienização de pele gratuita, assim como atendimentos de Saúde, entre eles teste de glicemia, aferição de pressão arterial, exame oftalmológico e orientação odontológica.

A próxima edição da atividade social está programada para acontecer em Paranapiacaba, em Santo André, no dia 15 de setembro.