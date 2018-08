Mulher é morta pelo namorado em Mauá

Juliana Stern

Especial para o Diário



25/08/2018 | 07:00



A faxineira Vanessa Caetano de Oliveira, 38 anos, mãe de quatro filhos, foi morta após brigar com o namorado, o inspetor Jaime Borges de Lima, 67, na noite da quinta-feira, no Jardim Zaíra, em Mauá. Ele foi preso em flagrante pela polícia.

Por volta das 20h, vizinhos ouviram gritos vindo da casa de Vanessa, na Avenida Guerino Stela, onde ela morava com o namorado e os filhos. Quando foram ao local, já a encontraram ferida, com facadas no peito, rosto e membros. Lima, que tinha deixado a residência havia pouco minutos, foi impedido de fugir pelos moradores do entorno, que chamaram a polícia. O acusado foi encontrado na Avenida Castelo Branco, altura do número 1.548, coberto de sangue, desorientado e aparentemente embriagado.

Amigos da vítima contaram à polícia que o casal estava junto havia três anos e que Vanessa tinha vontade de terminar o relacionamento. “Caso clássico de feminicídio. Ele não aceitou o término e, provavelmente bêbado, ficou violento”, diz o delegado titular do 1º DP de Mauá, José Carlos de Melo, onde o caso foi registrado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas Vanessa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Lima já passou pela audiência de custódia e foi transferido para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mauá, onde aguardará julgamento. Ele será indiciado por feminicídio, homicídio qualificado e, conforme o delegado, pode enfrentar até 30 anos de prisão.

OPERAÇÃO CRONOS

A Polícia Civil deteve 1.029 adultos e 75 adolescentes durante operação contra autores de homicídios e feminicídios (tentados e consumados). A Operação Cronos, como foi denominada, agiu em 16 Estados e do DF (Distrito Federal), e teve apoio do Ministério da Segurança Pública.

Dentre os presos, 14 foram por feminicídio, 143 por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, 225 por homicídio e 421 por crimes diversos.