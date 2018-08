São Bernardo inaugura viaduto Castelo Branco em setembro

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/08/2018 | 07:00



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), afirmou que o Viaduto Castelo Branco, que vai sobrepor a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco e interligar a Estrada Samuel Aizemberg e a Avenida José Odorizzi, no bairro Alves Dias, será inaugurado em setembro. Anteriormente, a data prevista era este mês. O elevado faz parte do futuro Corredor Leste/Oeste. A informação foi passada ontem, durante entrega do Viaduto Mamãe Clory, sobre a Avenida Robert Kennedy, no Parque dos Pássaros.

“Entregaremos em setembro o Viaduto Castelo Branco. É importante, porque o elevado elimina o cruzamento da avenida. Estamos com obras do km 20,7 da (Via) Anchieta, essas para serem concluídas em 2020, e com as obras no viaduto da Praça dos Bombeiros (Viaduto Rotary), então são quatro viadutos que estamos construindo simultaneamente na cidade”, declarou o chefe do Executivo. Todos os elevados integram o futuro corredor de ônibus.

Morando afirmou que, segundo levantamento feito pela equipe da Prefeitura, São Bernardo corresponde ao município paulista com o maior volume de obras viárias do Estado. “Temos 6.000 operários trabalhando na construção civil de São Bernardo, nas obras de mobilidade, combate às enchentes do piscinão do Paço, nas obras de Saúde e nas obras de habitação. Todas elas retomadas e nós entregaremos o corredor Leste/Oeste até 2020”, concluiu.

COMPLEXO VIÁRIO

A Prefeitura de São Bernardo entregou, na manhã de ontem, as obras do complexo viário nas Avenidas José Odorizzi e Robert Kenndy, no Parque dos Pássaros. As intervenções contemplaram duplicação da José Orodizzi, construção de trevo de acesso da Robert Kennedy à José Odorizzi e viaduto sobre a Avenida Robert Kennedy, batizado de Mamãe Clory (leia mais ao lado). Foram investidos R$ 71 milhões.

“Encontramos esta obra completamente abandonada. Retomamos há oito meses e estamos entregando em prazo recorde. A intervenção tem importância fundamental na cidade, passará a ser conexão entre a Rodovia Anchieta e a Imigrantes, atende o parque industrial do bairro Cooperativa e diversos moradores, com impacto para 200 mil pessoas”, afirmou o prefeito. “Tenho certeza de que dessa forma a gente colabora para melhorar o trânsito e a Mobilidade Urbana”, completou.

Morando destacou que essa foi a maior obra entregue na sua gestão. “Quando estiver concluída a duplicação da Estrada Samuel Aizemberg, vamos implantar o corredor de ônibus (no trecho inaugurado ontem). Melhora o trânsito para quem usa automóvel, mas também vai melhorar para quem usa o transporte coletivo da nossa cidade”, finalizou.

Obra viária no Pq.dos Pássaros homenageia Mamãe Clory

O viaduto inaugurado ontem sobre a Avenida Robert Kennedy, no Parque dos Pássaros, foi batizado de Clory Fagundes Marques, em homenagem à Mamãe Clory, morta em 2011. Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, ela chegou em São Bernardo em 1969, onde passou a atender crianças e famílias carentes, formando família com mais de 1.000 ‘filhos’. “Essa homenagem é o reconhecimento do trabalho de uma vida inteira dedicada ao próximo”, relatou o neto de Clory, o advogado Elcio Fagundes, 41 anos.

“Nascida no começo do século passado, mas à frente do seu tempo. É a oportunidade de consolidar na memória, na história de São Bernardo alguém que fez tanto pela cidade”, concluiu.

A instituição atende 120 crianças nas creches, sete pessoas que moram no local e conta com bazar onde são vendidas as doações para arrecadar recursos. “Nossa meta é dobrar o número de atendidos até 2020. Estamos inaugurando uma unidade em Teresina, no Piauí”, informou o neto.