Sem índices, Finkel tem 2 marcas sul-americanas e triunfo de Cielo no 4x100m

24/08/2018 | 20:04



O primeiro dia de finais do Troféu José Finkel, disputado em São Paulo, no Pinheiros, não teve a obtenção de índices para o Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), a ser disputado de Hangzhou, na China, em dezembro, mas ao menos registrou dois recordes sul-americanos. As marcas foram conquistadas por Fernando Scheffer, nos 400 metros livre, e Jhennifer Conceição, nos 100m peito. Além disso, os quartetos do Pinheiros, o masculino com a presença de Cesar Cielo, venceram as disputas do revezamento 4x100 metros livre.

Scheffer, que compete pelo Minas, fez a marca de 3min40s87 na final dos 400m livre, sendo que o índice para o Mundial é de 3min38s70. Já Jhennifer, do Pinheiros, fez 1min05s69 nos 100m peito, prova em que o tempo exigido para ir à China é de 1min04s72.

Também nesta sexta, as provas de revezamento registraram recordes do campeonato. Com Cielo, Marcelo Chierighini, Pedro Spajari e Gabriel Santos, o Pinheiros venceu a disputa do 4x100m livre em 3min06s82, com uma dianteira de mais de quatro segundos para o time do Minas, o medalhista de prata.

O quarteto formado por Lorrane Ferreira, Larissa Martins, Natália de Luccas e Manuella Lyrio se deu melhor e venceu com o tempo de 3min36s43, deixando para trás o time do Sesi-SP, que contava com Etiene Medeiros e Daynara de Paula.

Líder nas eliminatórias e medalhista de bronze no Pan-Pacífico, Vinicius Lanza (Minas) confirmou o seu favoritismo ao vencer a disputa dos 100m borboleta em 50s17. Já Daiene Marçal (Flamengo) triunfou entre as mulheres, com a marca de 56s91.

Em outras finais disputadas nesta sexta-feira, Felipe Lima (Minas) triunfou nos 100m peito com a marca de 57s12, seguido por João Luiz Gomes Junior (Pinheiros), com 57s39, e Felipe França (Unisanta), com 57s40. Já Maria Paula Heitmann (Minas) venceu a disputa feminina dos 400m livre com a marca de 4min06s92, seguida por Viviane Jungblut (União), com 4min07s73.