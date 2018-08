Artista aposta em pinturas hiper-realistas

Caroline Manchini



27/08/2018 | 07:00



Tudo começou na infância em sua cidade natal, Avaré, no Interior paulista. Foi por influência das histórias em quadrinhos, ilustrações de livros infantis e, principalmente dos pais – que sempre incentivaram a realização do sonho de se tornar pintor – que Luis Eduardo Cardoso fez seus primeiros desenhos e se arriscou a pincelar algumas telas. Tempos mais tarde, com cerca de 17 anos, se aprofundou em pesquisas sobre arte e passou a conhecer os trabalhos de grandes mestres do universo artístico. Sempre dedicado, estudou por conta própria e, aos poucos, desenvolveu a própria técnica.

“Minha pintura não tem característica específica. Já passei por diversas fases, dentre elas o surrealismo, lendas e folclore brasileiro. Agora estou trabalhando com o hiper-realismo”, conta o artista, que está com a exposição Um Ponto de Vista, na Luis Maluf Art Gallery (Rua Peixoto Gomide, 1887), em São Paulo. A mostra tem entrada gratuita.

Explorando o bucolismo, Edu Cardoso retrata nas 10 obras expostas, todas pintadas com tinta óleo, paisagens de Avaré. Apesar dos cenários regionais, o objetivo do artista era o oposto. “Fiz de tudo para que se tornassem imagens universais. Pintei coisas que acreditei que ficariam legais em uma tela”, explica.

Para captar as paisagens, despercebidas por muitos na correria do dia a dia, Cardoso fez diversos passeios pela cidade, fotografando o que mais lhe chamava atenção. “Busquei poesia em lugares que estão ali o tempo todo, mas que sem sempre prestamos atenção”, conclui. O resultado do trabalho, que assemelha-se à verdadeiras fotografias, estará exposto até 8 de setembro.