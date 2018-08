Chega a represa. Muda a geografia. Povoados são inundados

O desaparecimento da primeira capela

Depoimento: João Vizintim

A represa encobriu o bar e restaurante do João da Ponte (João Cavinato), que ficava encostado na ponte do Rio Grande. Encobriu a primeira capela de São João, mais à frente, abaixo do trevo da Via Anchieta - construído anos depois -, bem na direção do Estoril. Por aqui passava o antigo Caminho do Mar - e este trecho do caminho também foi encoberto.

As águas cobriram o antigo centro do Riacho Grande, mais à frente, próximo ao Estoril. A área ficou submersa uns três metros.

Ali cheguei a participar de uma festa. Um padeiro de São Bernardo (Vila de São Bernardo) entregava pão por aqui. E naquela festa ele trouxe doce e sorvete. Era 1930, mais ou menos. Eu tinha sete anos de idade. Lembro do pau-de-sebo e do jogo de canequinhas.

Antes da formação da represa foi feito um grande aterro para a passagem dos veículos e dos moradores. O aterro foi construído com barro tirado do morro onde hoje está a Ilha de Capri e que serve para a passagem da Via Anchieta.

As crianças faziam seus próprios brinquedos. O carrinho de madeira, com uma tábua, roda, breque, direção. A gente usava uma foice. E quando a represa começou a subir, os pés de araçás começaram a ser encobertos. Para pegar araçá a gente usava caixotes de cebola daqueles entregues na venda dos meus pais. Os caixotes de madeira, bem feitos, fortes, eram os nossos barquinhos.

