Santo André recebe atividades de festival de teatro adolescente

Luís Felipe Soares



26/08/2018 | 07:11



Companhias brasileiras e de outros pontos da América do Sul irão movimentar a programação cultural do Grande ABC. Todos irão se reunir e dividir sua arte com o público durante as atividades Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos Que Venimos, que ocorre entre terça (28) e sexta-feira (31) em diferentes pontos de Santo André, incluindo o Teatro Municipal, a Casa da Palavra e as instalações da UFABC (Universidade Federal do ABC). A entrada é gratuita.

Criado há 10 anos, na Argentina, o evento tem sua primeira edição no País. A agenda mescla apresentações de espetáculos, palestras e oficinas temáticas, além de performance de cenas curtas de determinados projetos. O objetivo é trazer à tona a participação dos jovens no cenário teatral da América Latina e como suas ideias pode agitar a linguagem.

Entre os representes locais estão o Grupo Brinquedo Torto e o Teatro Singular (ambos andreenses), Núcleo de Teatro do Projeto Contando História (São Bernardo), Grupo Acalanto (São Caetano), Cia. Pó de Estrela (Mauá) e a Cia. Feijamkarroz (Ribeirão Pires). Participantes de São Paulo e Chile também foram escalados para os quatro dias.

A programação completa do Festival Mundial de Teatro Adolescente está na agenda cultural do site da prefeitura da cidade que sedia a festividade (www.santoandre.sp.gov.br).