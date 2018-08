Em NY, Nasdaq e S&P 500 renovam máximas históricas após discurso de Powell

24/08/2018 | 19:09



Os mercados acionários americanos encerraram em alta o pregão desta sexta-feira, 24, com o Nasdaq e o S&P 500 renovando máximas históricas de fechamento, apoiados pelo maior apetite por risco gerado pela visão do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, de que o ritmo gradualista de aumento dos juros nos Estados Unidos será mantido.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,52%, aos 25.790,35 pontos; o S&P 500 subiu 0,62%, aos 2.874,69 pontos; e o Nasdaq avançou 0,86%, aos 7.945,98 pontos. O índice de volatilidade VIX, considerado o "medidor de medo" de Wall Street, encerrou o dia em queda de 3,38%, aos 11,99 pontos.

Os principais indicadores acionários dos EUA ganharam fôlego nesta sexta-feira, 24, depois do primeiro discurso de Jerome Powell no simpósio anual da distrital de Kansas City do Fed em Jackson Hole, Wyoming. A mensagem do dirigente tranquilizou os investidores ao sinalizar que, mesmo que a economia americana pareça forte, o Fed planeja continuar no curso de aumento gradual das taxas de juros. Ele apontou, ainda, que o crescimento econômico nos EUA está forte e que deve continuar nesse ritmo.

Os comentários de Powell foram os primeiros desde que o presidente americano, Donald Trump, criticou os planos do banco central dos EUA de continuar com os aumentos nas taxas de juros. Trump disse, no início desta semana, que não se sentia "entusiasmado" com a política do Fed e disse que achava que Powell não era um formulador de políticas de "dinheiro barato".

"O discurso me pareceu um pouco dovish", disse o estrategista sênior de mercados da Voya Investment Management, em referência à fala de Powell. "Acho refrescante para os mercados de ações ouvirem Powell dizer que a inflação não é um problema nos EUA e que o Fed está bem com isso. É um peso fora da mente do mercado", afirmou. Já o economista sênior do BNP Paribas nos EUA, Bricklin Dwyer, afirmou que a principal conclusão vinda de Powell é a de que o banco central americano continuará cauteloso à medida que avança com os aumentos nos juros e que se concentrará em dados econômicos para futuras decisões de política monetária.

Participantes do mercado disseram, ainda, que os comentários do presidente do Fed, indicadores econômicos e resultados trimestrais sólidos ajudaram a apoiar as ações. Além disso, as relações comerciais entre EUA e China continuaram no foco, uma vez que a última rodada de negociações entre as duas maiores economias do globo não produziram qualquer sinal visível de progresso.

Ações de energia apresentaram ganhos nesta sexta-feira em meio aos apontamentos de Powell e com a variação positiva apresentada pelo petróleo. A Chevron subiu 0,77% e a ExxonMobil avançou 0,68%. Quem também apresentou ganhos foi o setor de tecnologia, liderado pelo salto de 5,79% dos papéis da Netflix, depois que a Sun Trust elevou a recomendação da ação da companhia de neutra para compra.