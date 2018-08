Marcela Munhoz



25/08/2018 | 07:00



Nada melhor do que aproveitar o fim de semana para esquecer os problemas e rir um pouco. Em O Rei do Mundo – Uma Comédia Incrível a gargalhada é garantida, segundo Eduardo Sterblitch. Ele é o protagonista do espetáculo que será apresentado amanhã, às 19h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. “Pode vir para o teatro com vontade de se divertir, porque irá. Mas também terá oportunidade de refletir e tentar entender o caminho que tomamos na vida”, conta o humorista ao Diário.

O Rei do Mundo mostra a história de Pedro Peregrino, de sua infância até a velhice. Mentiroso, irresponsável, egoísta e sem escrúpulos, ele vislumbra ser rico e poderoso. Para isso, não pensa duas vezes em passar por cima das pessoas. Seu sonho é ser o Rei do Mundo.

“Pedro é o mestre dos canalhas e faz tudo errado para alcançar seus objetivos. Eu acredito no ser humano, somos inteligentes e até podemos ter um ou outro deslize, mas canalhas mesmo, são poucos. O Pedro é um deles”, analisa o ator. A peça é uma adaptação de Peer Gynt, montado em 1867, clássico do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828 – 1906).

Sterblitch – também diretor e roteirista – conta que adora fazer comédia, independentemente do meio em que ela é veiculada. “A televisão é o meio no qual é possível se expor melhor em relação a mídia, apesar de hoje termos vários artistas bombando na internet. Já no teatro dá para sentir a reação imediata do público de frente, olho no olho.” No palco com o comediante, estão Louise D’Tuani, Diego Becker, Claudinei Brandão e Thiago Brianti.

Além do teatro, o ator carioca – que faz questão de dizer que o professor não paga entrada em O Rei do Mundo (basta acessar sterblitch.com.br e se inscrever) – também estará na nova temporada do programa global Amor & Sexo e no filme sobre o Chacrinha, no qual interpreta o Velho Guerreiro jovem. “Além de mais algumas surpresas”, finaliza.

O Rei do Mundo: Uma Comédia Incrível – Peça. No Teatro Paulo Machado de Carvalho – Alameda Conde de Porto Alegre, 840, em São Caetano. Amanhã, a partir das 19h. Ingr.: R$ 40 e R$ 80, vendas no Bilheteria Express (com descontos pelo site www.sterblitch.com.br).