Saiba como será a trama do casal Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa em O Sétimo Guardião

24/08/2018 | 18:11



A Rede Globo divulgou nesta sexta-feira, dia 24, a primeira foto de Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa como um casal em O Sétimo Guardião. Os dois interpretarão, respectivamente, Gabriel e Luz, dois jovens que se apaixonam ao se encontrarem em uma pequena cidade interiorana chamada Serro Azul. Acontece que esse amor, que parece estar destinado a acontecer, enfrentará desafios gigantescos como a fúria da mãe de Gabriel e, ainda, uma escolha que poderá mudar a vida de muitas pessoas para sempre.

Serro Azul é um lugar pelo qual quem passa não dá muita atenção, já que avanços tecnológicos como internet e telefonia celular ainda não chegaram por lá. Entretanto, a cidade ainda tem o seu charme e suas peculiaridades. A principal delas é uma fonte com propriedades curativas e rejuvenescedoras, que é a parte mais externa de um gigantesco aquífero, uma enorme reserva daquilo que a cada dia se torna o bem mais precioso da Terra: a água. Essa fonte é protegida por sete guardiães que têm como missão garantir que essa riqueza não chegue às mãos erradas.

Os sete guardiães, responsáveis por proteger a fonte, são pessoas que, aparentemente, levam uma vida comum: o prefeito Eurico (Dan Stulbach), o delegado Machado (Milhem Cortaz), o médico Aranha (Paulo Rocha), o mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco), a cafetina Ondina (Ana Beatriz Nogueira), a esotérica Milu (Zezé Polessa) e Egídio (Antônio Calloni), o guardião-mor. Escolhidos através de um ritual secreto, eles são substituídos a cada vez que um morre. Sempre por perto dos guardiães está Léon, o gato de Egídio. Alguns comentam que o animal tem poderes. Outros se arriscam a dizer que ele não é apenas um gato. Quem também tem uma ligação muito forte com Léon é Luz (Marina Ruy Barbosa).

A jovem, recém-formada professora, foi criada pelo avô, Sóstenes (Marcos Caruso), como uma menina comum. Luz sabe, no entanto, que esse adjetivo não se aplica a ela. Desde pequena, tem sonhos enigmáticos, alguns deles são visões de algo que está prestes a acontecer. Além disso, Luz se entende com o gato através do olhar. E é justamente a partir de León ? ou melhor, de seu desaparecimento ? que a história de O Sétimo Guardião começa a ser contada. Quando Egídio percebe que o animal sumiu, logo trata de avisar aos outros guardiães, pois sabe muito bem o que isso significa: Léon foi em busca daquele que ocupará o posto de guardião-mor após a sua iminente morte.

Já em São Paulo, Valentina Marsalla (Lilia Cabral), famosa empresária do ramo de cosméticos, só pensa no casamento de seu único filho, Gabriel (Bruno Gagliasso). O rapaz nem imagina, mas, na juventude, Valentina foi abandonada no altar por Egídio e fugiu de Serro Azul jurando nunca mais voltar. Assistir ao filho dizer sim seria uma maneira de ver o sonho do casamento realizado e, ao mesmo tempo, garantir o futuro de seus negócios, já que Gabriel se tornaria genro do poderoso Olavo de Aragão Duarte (Tony Ramos). Porém, subitamente e sem dar explicações, o rapaz desiste de subir ao altar com Laura (Yanna Lavigne) e vai embora, para desespero de Valentina. O que ela não sabe é que horas antes León esteve em São Paulo diante de seu filho.

Em uma manobra misteriosa do destino, Gabriel dirige rumo a Serro Azul, sem nunca ter sequer ouvido falar da cidade. Chegando lá, a primeira pessoa a cruzar seu caminho é Luz. Em pouco tempo, os dois percebem que estão ligados pelo amor.

O Sétimo Guardião, próxima novela das nove, é uma obra de Aguinaldo Silva com direção artística de Rogério Gomes. No elenco estão Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Lilia Cabral, Tony Ramos, Dan Stulbach, Milhem Cortaz, Antônio Calloni, Paulo Rocha, Ana Beatriz Nogueira, Leopoldo Pacheco, Zezé Polessa, Marcos Caruso, Elizabeth Savalla, Vanessa Giácomo, Letícia Spiller, Flávia Alessandra, Marcelo Serrado, Carolina Dieckmann, José Loreto, Caio Blat, Yanna Lavigne, Marcello Novaes, Fernanda de Freitas, Isabela Garcia, Ailton Graça, Bruna Linzmeyer, Giullia Buscacio, Carol Duarte, Paulo Vilhena, Viviane Araújo, Júlia Konrad, entre outros. A trama tem previsão de estreia para novembro.