Gravadora confessa ter lançado músicas com vocais falsos de Michael Jackson

Polêmica! A Sony admitiu ter lançado músicas com vocais falsos de Michael Jackson, morto em 2009. Segundo informações do site Just Jared, a gravadora divulgou em 2010 uma série de canções como Monster, Keep Your Head Up e Breaking News, em um álbum póstumo intitulado Michael. Os hits teriam sido gravados pelo cantor antes de sua morte e, então, divulgados pela Sony para que os fãs tivessem aceso - e também para fins lucrativos.

Entretanto, amigos de longa data de Michael logo desconfiaram e abriram um processo junto com a empresa de produção do astro, a Angelikson Productions LLC. Uma fã chamada Vera Servoa também se envolveu na ação judicial. Ela testemunhou na corte de Los Angeles, nos Estados Unidos, e alegou que as músicas foram gravadas por um impostor chamado Jason Malachi. Tenso, né?

A Sony Music Entertainment não viu outra saída a não ser admitir a farsa no tribunal. Eles disseram que as canções foram dadas a eles em um ato de bondade. Ainda não se sabe, porém, qual a punição que a gravadora sofrerá com essa história - e nem se responderão por algum ato criminoso. Também não sabemos o que acontecerá com o tal Jason Malachi.

