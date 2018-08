Em alta de 0,83%, Ibovespa encerra o pregão aos 76.262,23 pontos

24/08/2018 | 17:56



O Ibovespa mostrou fôlego na sessão de negócios nesta sexta-feira, 24, empurrado pelos bons ventos que sopraram do exterior. Ao fechar com ganhos de 0,83%, aos 76.262,23 pontos, conseguiu recuperar perdas e encerrar a semana acumulando leve alta de 0,31%. No entanto, não teve forças para reverter a desvalorização de quase 4% no mês de agosto.

Em um dia de agenda esvaziada por aqui e sem novidades de peso sobre a corrida presidencial, os investidores se concentraram na ponta de compra, mas sem muita ênfase. Tanto que o giro financeiro foi baixo, chegando a R$ 7,8 bilhões.

Os mercados acionários europeus e nos Estados Unidos encerraram seus pregões em alta, influenciados positivamente pelas declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, durante o simpósio de política monetária em Jackson Hole.

Segundo ele, não está certo que a inflação nos EUA esteja acelerando para além dos 2% esperados e que vai fazer o que for preciso diante de uma crise ou de um choque inflacionário, ou seja, caso os índices de preços subam ou caiam demais.

Ajudou também no dia o avanço dos índices de ADRs de empresas brasileiras negociadas nos EUA e a valorização de um pouco mais de 1% das commodities, como petróleo e minério de ferro.

As ações da Petrobras fecharam em alta de 0,57% (ON) e de 1,95% (PN) e da Vale ON, 1,50%. Ainda entre as blue chips, no bloco financeiro, Banco do Brasil ON avançou 1,37%, Bradesco, 0,89% e Itaú Unibanco, 0,75%. Já as Units do Santander recuaram 0,03%.

Com a valorização contínua da divisa americana nas negociações locais, o mercado acionário brasileiro segue atrativo aos olhos dos não-residentes.

De acordo com a B3, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 290,593 milhões na quarta-feira, fazendo com que o saldo de recursos no mês acumulasse R$ 2,733 bilhões, reduzindo assim, o montante negativo apurado em 2018 para R$ 3,429 bilhões.

Para a semana que entra, analistas esperam que a volatilidade prossiga. Um suporte importante está por volta dos 75.100 pontos que, ao ser perdido, pode levar a perdas maiores.