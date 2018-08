Andreense Gil Gomdin participa de jantar beneficente na Capital

Stefanie Sterci



27/08/2018 | 00:00



Entre os participantes do projeto Chefs Solidários, a banqueteira andreense Gil Gondim também assinou cardápio de jantar beneficente no restaurante Dona Lucinha, na Capital, com a criação de antepastos, sobrecoxa de frango assado e outros acompanhamentos. A ação arrecadou R$ 10 mil em prol da Casa de Acolhida Padre Eustáquio, que abriga crianças e seus acompanhantes durante e após o tratamento de câncer em Belo Horizonte, Minas Gerais. “Nada melhor do que colaborar com aquilo que fazemos de melhor: cozinhar!" comenta Gil.

Além disso, a profissional, autora do livro Conservas do Meu Brasil – Compotas, Geleias e Antepastos (Editora Senac SP, R$ 69,90, 144 págs.), palestrou na 25ª Bienal do Livro, na Capital, sobre sabores do Brasil.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Educação Direção, coordenação e docentes de todas as unidades da rede de ensino do Colégio Singular integraram apresentação da Campanha de Matrículas 2019 em ginásio poliesportivo de unidade andreense. Além disso, o professor universitário Mário Ghio Júnior ministrou palestra sobre Desafios da Educação Básica Brasileira. Incentivo Professora, Sandra Feitosa integrou a Semana da Literatura, na Câmara Municipal de Santo André, onde apresentou a obra infantil O Mistério da Casa Amarela (R$ 28, 15 págs.). Este é o primeiro livro publicado da autora, lançado neste mês. “Podemos salientar a importância que a leitura tem na vida das crianças”, explica Sandra.