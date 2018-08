Mais de um milhão de pessoas visitam a mostra 'Heavenly Bodies'

24/08/2018 | 17:26



Sucesso de crítica e também de público, a mostra Heavenly Bodies, em cartaz até 8 de outubro no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, bateu a marca de 1 milhão de visitantes. Traçando conexões entre moda e imaginário católico, ela reúne centenas de criações de nomes, como Versace, Dolce & Gabbana, Balenciaga e Jean Paul Gaultier, ao lado de obras de arte e artefatos do acervo do Vaticano.

Este número de bilheteria a coloca no topo do ranking de público das exposições promovidas pelo Costume Institute, o departamento do museu dedicado à moda e vestuário, e em terceiro lugar entre as mais vistas de toda a história do Met. Em primeiro lugar está Treasures of Tutankhamun, de 1978, com 1.360.000 visitantes, seguida por Mona Lisa, de 1963, com impressionantes 1.077 milhão de visitas em apenas um mês em cartaz. Como Heavenly Bodies ainda fica por mais de um mês aberta ao público, é bem capaz que a mostra ainda suba alguns degraus nessa parada de sucesso.

AS 10 + do Met NY

Confira o ranking das exposições mais visitadas do The Metropolitan Museum of Art de Nova York

1. Treasures of Tutankhamun (20/12/1978 a 14/04/1979): 1.360.957 visitantes

2. Mona Lisa (07/02 a 04/03/1963): 1.077.521 visitantes

3. Heavenly Bodies (07/05 a 08/10/2018): mais de 1 milhão de visitantes

4. The Vatican Collections (26/02 a 12/05/1983): 896.743 visitantes

5. Painters in Paris (07/03/2000 a 14/01/2001): 883.620 visitantes

6. China: Through The Looking Glass (04/05 a 07/09/2015): 815.992 visitors

7. Origins of Impressionism (27/09/1994 a 08/01/1995): 794.108 visitantes

8. Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology (05/05 a 05/09/2016): 752.995 visitantes

9. Horses of San Marco (01/02 a 31/08/1980): 742.221 visitantes

10. Picasso in the Metropolitan Museum of Art (27/04 a 15/08/2010): 703.256 visitantes