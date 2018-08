Japão vence Espanha na final e conquista o Mundial Feminino Sub-20

24/08/2018 | 16:57



A seleção japonesa conquistou, nesta sexta-feira, o título da nona edição do Mundial Feminino Sub-20, realizada na França. Na final, realizada em Vannes, a equipe asiática assegurou a inédita conquista ao derrotar a Espanha por 3 a 1, um rival para o qual havia perdido na fase de grupos.

O Japão vem se destacando recentemente em competições profissionais do futebol feminino, tanto que foi campeã mundial em 2011 e vice em 2015. O êxito na categoria sub-20, na qual havia sido terceira colocada em 2012 e 2016, indica que o período de protagonismo no esporte poderá se prolongar pelos próximos anos.

Na decisão desta sexta-feira, o Japão abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Miyazawa. A equipe ficou ainda mais perto da conquista ao ampliar a vantagem para 3 a 0 na etapa final, com gols de Takarada, aos 12, e Nagano, aos 20 minutos. Candela, aos 26, diminuiu para a seleção espanhola, sem, porém, impedir a conquista da equipe asiática.

A vitória concluiu a campanha do título do Japão, que se iniciou com triunfo por 1 a 0 sobre o Japão, ainda pela fase de grupos. Na sequência, pela chave C, a equipe sofreria sua única derrota na competição, por 1 a 0, para a Espanha, um resultado que seria "vingado" na final. E a equipe fechou esta etapa com uma goleada por 6 a 0 sobre o Paraguai.

No mata-mata, o Japão venceu a Alemanha por 3 a 1, pelas quartas de final, depois passando pela Inglaterra por 2 a 0, nas semifinais, o que assegurou a sua presença na decisão desta sexta-feira.

Também nesta sexta, antes da final, a Inglaterra derrotou a França por 3 a 1 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1, assegurando o terceiro lugar da competição.

A seleção brasileira foi eliminada ainda na fase de grupos do Mundial Sub-20 Feminino, tendo ficado em último lugar na sua chave, a B, com um ponto somado, no empate por 1 a 1, com a Inglaterra - nos outros compromissos, a equipe perdeu para o México, por 3 a 2, e a Coreia do Norte, por 2 a 1.