Discurso de Powell reduz aversão ao risco e juros fecham em baixa

24/08/2018 | 16:48



Os juros futuros fecharam a sessão regular desta sexta-feira, 24, em queda, em mais um dia de sintonia com o câmbio. O discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole (EUA) no fim da manhã trouxe alívio aos investidores, enfraquecendo o dólar não somente ante divisas de países emergentes como também em relação às moedas principais, com reflexo na curva de juros doméstica, que devolveu prêmios.

No período da tarde, houve alguma volatilidade, e as taxas chegaram a inverter a queda e subir, na medida em que o câmbio também mostrou uma piora pontual.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 fechou em 8,50%, de 8,57% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2021 caiu de 9,76% para 9,68%. A taxa do DI para janeiro de 2023 encerrou em 10,27%, de 11,37% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2025 terminou em 11,99% (mínima), de 12,11%.

Profissionais do mercado classificam o ajuste das taxas nesta sexta-feira como trégua, insuficiente para se contrapor à esticada dos prêmios da curva e da cotação do dólar nos últimos dias.

Prevalece a percepção de que o quadro eleitoral incerto não autoriza grande exposição ao risco. "O dia é positivo lá fora, mas houve volatilidade a partir do meio do dia, com a piora das moedas que puxou junto o DI e Bolsa", disse o trader da Quantitas Asset Matheus Gallina.

Sem novidades nesta sexta no noticiário das eleições e agenda doméstica fraca, foi mesmo o exterior a conduzir os negócios por aqui. Powell, em Jackson Hole, disse que não há sinal claro de que a inflação dos EUA está acelerando acima de 2% e que um aumento de juros é apropriado se o crescimento econômico se mantiver forte. Também afirmou estar preparado para fazer "o que for preciso" caso as expectativas de inflação subam ou recuem muito ou diante de uma ameaça de crise.

"As falas mais 'dovish' (mais leves) de Powell deram fôlego às bolsas globais e reduziram - ainda mais - a procura por dólar. Em nossa visão, o evento não trouxe grandes novidades", afirma a Guide Investimentos em relatório, complementando que havia forte expectativa com relação às possíveis sinalizações referentes à trajetória da redução dos balanços dos BCs e trajetória dos juros americanos.

Nos demais ativos, o dólar à vista era cotado em R$ 4,1022 (-0,44%) às 16h34 e, nas ações, o Ibovespa subia 0,77%, aos 76.216,04 pontos.