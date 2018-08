Dia do Lions Clube é celebrado com entrega de placa para homenageados

Stefanie Sterci



25/08/2018 | 00:00



Integrantes da diretoria são-caetanense do Lions Clube contemplaram noite de homenagens em celebração a data oficial da associação em solenidade. Na ocasião, os representantes dos cinco grupos da cidade e o governador do distrito LC5, Juventino Figueira Borges, receberam placas honrosas. “Foi muito gratificante este reconhecimento. Agora, estamos focados em novos projetos para fazer a diferença”, comenta Borges.

Entre as ações promovidas, começa no dia 29 de setembro movimentação que busca trazer auxílio oftalmológico – entre doação de óculos e medicamentos – para crianças entre 4 e 7 anos, alunos de escolas públicas e privadas de 88 municípios. Para atividade. a Fundação Internacional arrecadou US$ 100 mil.

Especialista em Tecnologia da Informação, Pedro Neves comandou palestra Conciliando o Legado com a Inovação em ação promovida pelo Ciesp (Centro Regional das Indústrias do Estado de São Paulo) de São Bernardo, onde compartilhou processos de seleção de startups.