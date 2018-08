Visão de futuro

Do Diário do Grande ABC



24/08/2018 | 16:30



Por definição, economia é uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. É também a ciência social que estuda a atividade econômica, através da aplicação de teoria, tendo, na gestão, a sua aplicabilidade.

Na prática, significa a habilidade de saber contemplar os movimentos econômicos e, à luz do conhecimento adquirido, projetar tendências para determinado segmento ou mesmo região e, com isso, antecipar-se às ações que o futuro reserva.

Ontem, em São Bernardo, representantes de vários setores se reuniram para debater os rumos da economia da cidade e, por extensão, do Grande ABC. E uma das primeiras constatações dos participantes é que nenhum setor funciona isoladamente. Ou seja, para a região prosperar, é necessário que não só a indústria seja fortalecida, mas todos os outros blocos, como comércio ou serviços. Neste último, é imperativo que se dê a devida atenção a transportes e logística.

É fundamental também que se faça uma leitura correta dos fatos e, literalmente, que se contemple além dos números. Que se saiba que a oscilação de indicadores e o vai e vem dos gráficos afetam centenas de milhares de vidas, o tempo todo.

Ou seja, os altos e baixos da economia influenciam diretamente no bom (ou mau) humor do mercado no tocante à criação de empregos ou dispensa de funcionários. E isso depende de série de fatores sugestionada por quase tudo que está à sua volta. Das pesquisas eleitorais até a realização do Mundial de Futebol ou a greve de transportadores que parou o País.

Sem falar das novíssimas iniciativas, como as startups, capazes de transformar boas ideias em milhões em pouquíssimo tempo, desde que recebam as condições necessárias para germinar e crescer.

Assim, gestores públicos, empresários e sociedade em geral necessitam estar atentos aos progressos da economia. Tudo está interligado e o desacerto em qualquer ponto desta cadeia gera consequências de grandes proporções. Às vezes irreversíveis.