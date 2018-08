Obituário - 24 de agosto de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/08/2018 | 16:24



Santo André



Luiza Severino Zeber, 93. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Jaci dos Santos Oliveira, 93. Natural de Mucunge (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cecília Rosa Montagnani, 91. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 23. Crematório Vila Alpina.



Antonio Colombi, 87. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Emilia Flores Molina, 84. Natural de Tanabi (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Izabel Terra Gonzalez, 72. Natural de Pongaí (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Iraides Vieira Rinaldi, 70. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Pires, em Santo Andrpe. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Roberto de Sousa, 70. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luzia dos Santos Venturedi, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Manoel Rosa da Paixão, 99. Natural de Brotas de Macaubas (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).



Anunciada Vieira da Silva, 93. Natural de Santana do Mondau (AL). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Elena Marques Franhani, 91. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Professora. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides. A missa de 7° dia será na Igreja Matriz de São Bernardo, segunda-feira, dia 27, às 19h.



Vera Coppini, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



Sérgio Fermino da Silva, 75. Natural de Bezerros (PE). Residia na Vila Mariana, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Ezequiel Quintilliano, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Los Angeles, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Pedro Ernesto de Cirino, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Maria da Silva Lino, 72. Natural de Braúnas (MG). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Maria das Neves Nogueira, 69. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em Santo André. Dia 22. Crematório Memorial de Santos (SP).



São Caetano



Maria Carmem Martinez Arenas, 96. Natural de Bocaina (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Antonio Dressano, 79. Natural de Charqueada (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 23. Crematório Vila Alina.



Péricles Pereira Furlan, 50. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo. Dia 20. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Diadema



Benedito Silvino Gonçalves, 80. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal.



José Francisco Ferreira dos Santos, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Mauá



Neuza Alexandre da Silva, 82. Natural de Arco Verde (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Tereza Conceição Rodrigues Omena, 70. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Guanabara, em Monte Mor (SP). Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Juarez Calixto, 69. Natural de Ubá (MG). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Antonia Ferreira dos Santos Batista, 66. Natural de São Francisco (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Helena Ricardo Moreira Alves, 62. Natural de Santa Mariana (PR). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Elias Murja, 55. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Reginaldo Barbosa de Sena, 51. Natural de Uauá (BA). Residia no Jardim Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Adalgisa Mazini Correia, 95. Natural de Rio Grande (da Serra). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.



Lila Batista da Silva, 91. Natural de Santa Luz (BA). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.



Cys de Marco, 86. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.



Maria Fernandes da Silva, 84. Natural de São Miguel (RN). Residia na Vila Rica, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.



José da Conceição Pereira Dias, 72. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Represa, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.



Odair Rodrigues, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.



Sérgio Flauzino da Costa, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.