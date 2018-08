Cuca 'esquece' Libertadores e projeta força total no Santos contra o Bahia

24/08/2018 | 15:42



Ainda na briga no Campeonato Brasileiro para se distanciar da zona de rebaixamento, o Santos deve ter força máxima contra o Bahia, às 16 horas deste sábado, na Vila Belmiro. Após treino da equipe no CT Rei Pelé, o técnico Cuca afirmou que Daniel Guedes vai substituir Victor Ferraz, suspenso, mas ainda não sabe quem vai entrar no lugar de Alison, que também está indisponível por acúmulo de cartões.

"O Guedes vai entrar no lugar do Ferraz. Eu não defini ainda o substituto do Alison. Não temos um primeiro volante como ele. O Guilherme Nunes não é assim e o próprio Renato também não. Acho que a gente já deu uma equilibrada boa em cima do condicionamento físico. Não tem havido lesão muscular. Nós temos de continuar assim. Cada vez que você vai atingindo um nível maior, com descanso, alimentação e repouso adequado, você não precisa tirar tanto os jogadores. De repente, não precisa tirar ninguém", disse o técnico.

Para Cuca, os jogadores não devem se preocupar com a punição que o clube pode sofrer na Libertadores, por causa da suposta escalação irregular do uruguaio Carlos Sánchez no jogo de ida das oitavas de final, se concentrando primeiro no confronto com o Bahia.

"O caso do Sánchez não cabe a nós, comissão técnica e jogadores. Conseguimos um empate fora de casa e temos a vantagem de nos classificarmos com uma vitória, nós vamos trabalhar em cima disso. Juridicamente, não entendo nem gosto, para ser sincero. É problema do jurídico e eles vão cuidar", avaliou.

Cuca ainda afirmou que está satisfeito com o esforço dos jogadores em campo. "Aqui é uma reformulação no meio da temporada, o que não é o ideal. O certo era já ter um time pronto em todos os sentidos, sem jogador estreando, mas a realidade é essa, eu sabia que seria assim. A gente tem evoluído jogo a jogo como equipe. Temos de continuar e disputar cada partida com entrega, como eles têm feito. Ainda falta alguma coisa, como para todo mundo, mas a entrega está bonita de ver", afirmou.

Ainda que Cuca não tenha revelado a escalação, a tendência é de que o substituto de Alison seja Renato ou Jean Mota. Assim, o Santos deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Diego Pituca, Renato (Jean Mota) e Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.

Confira a lista de relacionados para a partida deste sábado:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei.

Laterais: Daniel Guedes e Dodô.

Zagueiros: Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Robson Bambu.

Meio-campistas: Bryan Ruiz, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Gabriel Calabres, Guilherme Nunes, Jean Mota e Renato.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Derlis González, Eduardo Sasha, Gabriel, Rodrygo e Yuri Alberto.