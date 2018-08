Trump pede ao secretário de Estado que cancele viagem à Coreia do Norte

24/08/2018 | 15:17



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que orientou o secretário de Estado, Mike Pompeo, a cancelar uma viagem à Coreia do Norte, com o argumento de que ele avalia que não houve progresso suficiente para o fim das armas nucleares no país comandado por Kim Jong-un.

Além disso, Trump escreveu em sua conta no Twitter que, como a postura americana com a China "está mais dura" na questão comercial, na opinião dele Pequim não está ajudando nesse processo de desnuclearização como estava anteriormente, mesmo com sanções da Organização das Nações Unidas em vigor contra Pyongyang.

"O secretário Pompeo está ansioso para ir à Coreia do Norte no futuro próximo, mais provavelmente após nossa relação comercial com a China estar resolvida", afirmou Trump. "Enquanto isso eu gostaria de enviar minhas mais calorosas saudações e respeito ao presidente Kim. Estou ansioso para encontrá-lo em breve!", escreveu o presidente americano.