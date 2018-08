Beatriz Segall recebe alta de hospital em São Paulo

24/08/2018 | 15:12



A atriz Beatriz Segall recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde da última terça-feira, 21.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a família da atriz pediu sigilo e privacidade em relação ao motivo de sua internação e o período de sua estadia no hospital.

Na semana passada, porém, uma pessoa próxima à família teria afirmado que Beatriz passou por um quadro de crise respiratória.