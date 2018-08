Saiba quem será a mãe do filho de Reynaldo Gianecchini

24/08/2018 | 15:11



Novidades sobre o futuro filho de Reynaldo Gianecchini! Como já foi dito, o ator está planejando ter um filho por meio de inseminação artificial em uma amiga, cujo nome não havia sido divulgado até então.

Agora, novas informações do colunista Leo Dias revelam que o nome da moça que engravidará do ator é Camila Rodrigues, de 30 anos de idade, e que mora no interior do Rio de Janeiro. Ainda segundo o colunista, ela já está tomando injeções para ovular e ter mais chances de conseguir engravidar.

O procedimento deve ser feito assim que Gianecchini retornar de férias do Havaí, e pelo fato de ele e Camila serem muito amigos, ela não será apenas barriga de aluguel, mas também mãe da criança.