Em vídeo, Huck pede doações para candidatos ligados a movimentos de renovação

24/08/2018 | 15:04



O empresário e apresentador Luciano Huck emprestou a voz para um vídeo que incentiva eleitores a realizar doações para candidatos ao Legislativo identificados como movimentos de renovação política. "A velha política tem muito dinheiro pra se manter no poder", afirma Huck no vídeo.

"A nova política depende de todos nós, cidadãos de bem, cidadãos comuns que querem mudar esse cenário. Apoie e ajude a financiar os candidatos que você acredita, os candidatos da renovação. Acho que junto a gente pode tentar resolver", diz o apresentador em outro trecho do vídeo.

Huck, que chegou a ser cogitado como candidato à Presidência da República, é fundador de dois grupos de renovação, o RenovaBr e o Agora!. O apresentador já declarou que vai doar nessas eleições para um fundo criado dentro do PPS para candidatos identificados com os chamados movimentos cívicos.

Além disso, no início de setembro, Huck e as organizações que participa lançarão um aplicativo no estilo Tinder (aplicativo de paquera bastante popular). O #Temmeuvoto foi criado com o objetivo de promover o "encontro" entre o eleitor e o candidato - ou seja, promover um "match" entre as duas partes. Para isso, o usuário irá responder um breve questionário. A partir dessas respostas, o aplicativo irá sugerir alguns candidatos que correspondem aos anseios daquele eleitor.