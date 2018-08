'Domingo no Parque' promove atividades na Gruta Santa Luzia

Do Diário OnLine



A Prefeitura de Mauá, em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, realiza no próximo domino (26) série de atividades no Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia (Rua Luzia da Silva Itabaiana, 101, Jardim Itapeva).

O evento, intitulado “Domingo no Parque”, acontece das 9h às 17h e vai orientar os visitantes do parque sobre o descarte correto do lixo e a preservação do meio ambiente. As pessoas também poderão participar de uma gincana, cujo objetivo é conscientizar sobre a importância da água na vida dos seres vivos e a influência dos nossos hábitos no ciclo natural da água.

Quem comparecer ao parque também poderá participar da confecção de um terrário em garrafa pet. A finalidade da dinâmica é criar um mundo dentro de uma garrafa, com todas as condições que um ser vivo necessita para viver.

A ação contará ainda com aferição de pressão e informações de saúde (realizada pelo Colégio Standard), feira gastronômica, shows com artistas mauaenses, brinquedos infláveis, exposição de Charles Darwin e a mostra Universo da Bio, entre outras atividades de educação ambiental.

Confira a programação completa:

9h às 17h - Desafio dos 10m

10h - Ciclo da Água Humano / Victória Campos

10h30 - Mayara Alaminos

11h - O Mundo em uma Garrafa / Jade e Paula

12h - Cat (Núcleo de Dança do Ventre das Oficinas Culturais)

13h - Erivelton Modesto

14h - Milla White e Hi-Ci-Méya

15h - Pedro D’Hennon