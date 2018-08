Mauá realiza ação de abordagem aos moradores em situação de rua

Do Diário OnLine



24/08/2018



As secretarias de Promoção Social, Serviços Urbanos e Guarda Municipal fizeram abordagem aos moradores em situação de rua na Praça da Bíblia e em terreno próximo à UBS (Unidade Básica de Saúde) Magini de Mauá na última quinta-feira (23).

O intuito da operação foi convencê-los a deixarem os locais e se encaminharem ao albergue municipal, além de utilizarem os serviços disponibilizados pelo Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).

Muitos destes moradores já frequentam o local para se alimentar, tomar banho e participar de atividades extras, como corte de cabelo e jogar futebol. Contudo, preferem permanecer morando em praças ou terrenos baldios por não quererem seguir as regras de horário do Centro POP e do albergue, além de alguns serem usuários de drogas.