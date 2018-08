Monica Benini responde internauta que julgou foto de seu filho

24/08/2018 | 13:11



As redes sociais fizeram com que as celebridades ficassem mais próximas de seus fãs. Mas não só isso. Muitas vezes, os famosos aproveitam essa relação direta para responder os haters que se manifestam negativamente nas publicações dos artistas. Monica Benini, por exemplo, ficou até sem palavras após uma seguidora criticar suas postagens no Instagram.

Discreta em relação a vida pessoal, a fotógrafa raramente exibe fotos do rostinho do filho, Otto, fruto da relação com Junior Lima, o que parece ter despertado a ira dos internautas.

A mamãe-coruja publicou no Instagram Stories vídeos em que exibe os pés do pequeno, enquanto ele dava seus primeiros passos. Em seguida, divulgou um meme que falava sobre sobre os conselhos indesejáveis durante a maternidade usando uma foto Paola Carosella com aparência de indignação. Pare de deixar no colo, vai ficar mal-acostumado, dizia o comentário. E a resposta: Mas quem te perguntou alguma coisa?.

Incomodada, uma seguidora respondeu: No colo não, mas mostrar só os pezinhos do bebê está chato. Os pés dele só interessam a você e a família dele.

Compartilhando a crítica, Monica apenas comentou em tom de indignação:

Eu não sei nem como responder.