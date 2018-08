Fã acusa Khloé de ser materialista após ela postar foto da filha em brinquedo de 1200 reais

24/08/2018 | 13:11



Khloé Kardashian precisou rebater algumas críticas que recebeu no Instagram após publicar uma foto da filha, True, em um carro Bentley de brinquedo. Alguns internautas não gostaram da atitude da socialite, que deixou a filha brincar com o item caríssimo, que pode ser encontrado por 300 dólares, cerca de 1200 reais.

Ela deveria receber uma cruz ou uma bíblia para que se aproxime de Deus em vez de ter o materialismo incorporado em seu cérebro, escreveu uma seguidoras.

Em resposta, Khloé escreveu: Nós lemos as histórias bíblicas para crianças todos os dias e fazemos orações a cada noite, mas você não deve julgar de qualquer maneira. Por que ser tão negativa quando se é um filho de Deus? Ela é um bebê, que recebeu um lindo presente, e eu estava tão animada por colocá-la nele e tirar uma foto. Eu estou aproveitando cada momento que eu posso com meu doce anjo. Um anjo que Deus me deu.

Na legenda do clique, Khloé aproveitou para agradecer o presente, que também foi dado à Chicago, filha de Kim Kardashian, e Stormi, filha de Kylie Jenner.

Eu não sei o que é mais bonito, o ursinho de pelúcia fofo dirigindo o carro Bentley ou as bochechas e o sorriso de True. Obrigada, tia Kimora e família pelo precioso presente.

No mesmo dia, Khloé ainda brincou no Twitter sobre as postagens que faz da filha:

Eu não quero ser uma daquelas mães que apenas postam fotos de seus filhos, mas eu não posso evitar. Eu sinto que meu Instagram deveria ser uma página Khloé/True no Instagram. Ela é tão doce que eu não consigo me controlar. Já peço desculpas antecipadamente pessoal!