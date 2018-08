Beatriz Segall tem alta de hospital

24/08/2018 | 13:11



A atriz Beatriz Segall, de 92 anos de idade, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital nesta sexta-feira, dia 24. A família não autorizou que o hospital divulgasse o boletim médico sobre o estado de saúde dela.

A intérprete de Odete Roitman na novela Vale Tudo, que está sendo reexibida atualmente pelo canal Viva, ficou internada por mais de duas semanas no hospital, onde se alimentou apenas de sopa e passou grande parte do tempo de olhos fechados No início de 2018, a atriz sofreu um tombo em seu apartamento e mais recentemente enfrentou uma pneumonia, agravando seu quadro de saúde.

Além de Odete Roitman, Beatriz Segall também realizou outros grandes papeis na TV, como Miss Penélope, em Barriga de Aluguel, Stella, em De Corpo e Alma e Clodilde Jordão, em Anjo Mau Seu mais recente papel da atriz na TV foi na série Os Experientes, exibida na TV Globo em 2015.