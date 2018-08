Motivo especial fez com que príncipe Harry e Meghan Markle não fizessem acordo pré-nupcial, entenda!

24/08/2018 | 13:11



A família real é muito rica, disso temos certeza. Com suas milhares de propriedades espalhadas pelo mundo, eles têm uma fortuna avaliada em 370 milhões de reais e, por conta disso, muitos pensam que fariam de tudo para proteger seus bens, principalmente quando se trata de casamentos reais.

Nesse caso, os acordos pré-nupcias são a maneira mais óbvia de segurança e, muitas vezes, a escolha de multimilionários. Porém, por incrível que pareça, isso não interessa a família real.

Segundo o The Sun, Harry, de 33 anos de idade, não insistiu para que Meghan Markle assinasse um acordo antes de se casar. E pelo que parece, a família do príncipe consentiu com a decisão, afinal três dos quatro filhos da rainha se divorciaram - e nenhum deles tinha feito acordos pré-nupciais.

- Eu não acho que os membros da família real assinam acordos pré-nupciais. É comum no casamento de celebridades, mas isso não é um casamento de celebridades, é um casamento real, contou Katie Nicholl, autora de Harry: Life, Loss, and Love, à revista Town & Country no começo deste ano.

Por conta do divórcio do Príncipe Charles e de Diana em 1996, muitos esperavam que após isso a família real implementasse os acordos como uma forma de evitar problemas. Porém, isso não se aplicou aos casamentos futuros, inclusive nos casamentos do filho da Princesa de Gales, morta em um acidente de carro.

Duncan Larcombe, expert na família real e autor de Prince Harry: The Inside Story, acredita que os divórcios não apresentam ameaças às proeminentes residências reais, já que a rainha é dona de todas elas.

- Você não precisaria de um acordo pré-nupcial para impedir que o Castelo de Windsor fosse cortado pela metade no caso de se divorciarem, disse ele à Cosmopolitan.

De qualquer forma, também é encantador pensar que a razão de Harry não ter assinado um acordo pré-nupcial com Meghan é porque ele pretende passar a vida toda com ela. Como se fosse realmente um conto de fadas!

E falando em felizes para sempre, recentemente o amigo e responsável pela maquiagem de Meghan em seu casamento, Daniel Martin, contou à People que a atmosfera no dia da cerimônia foi irreal.

- Você literalmente podia sentir a energia, a felicidade e amor só de ouvir os aplausos a caminho da igreja. E quando ela (Meghan) veio andando, foi como uma erupção, porque eu estava tentando segurar as minhas lágrimas. Mas aí ela estava com um sorrido enorme no rosto e com isso eu simplesmente desabei.

E continua:

- Meghan criou essa nova forma de contos de fadas porque todo mundo que é similar a ela se sente aceito agora.

Parece que duquesa de Sussex escreveu um novo capitulo na história do Castelo de Windsor, não é mesmo?