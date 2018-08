Justin Bieber compra mansão de 20 milhões de reais no Canadá

24/08/2018 | 13:11



Justin Bieber parece que já tem um novo lugar para morar com Hailey Baldwin após os dois se casarem. De acordo com o TMZ, o cantor comprou uma mansão de cinco milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões e 500 mil reais, em Ontário, no Canadá. A propriedade possui 101 acres, sendo apenas um pouco menor que a cidade do Vaticano.

A agência de fotos The Grosby Group revelou algumas imagens do imóvel, que fica à beira do Lado Puslinch. O local possui seu próprio estábulo e inclui uma pista de corridas de cavalos privadas.

A mansão possui quatro quartos, seis banheiros, uma adega de vinhos de dois andares, academia privativa, sala de jogos e um cinema. O piso da casa é aquecido e o local possuí três lareira e uma garagem para três carros.

O TMZ revelou que Bieber fechou a compra da propriedade na última segunda-feira, dia 20, e ainda não há planos de quando ele deve se mudar. Ainda não há informações se essa será sua residência principal, ao lado de Hailey Baldwin, ou apenas um lugar onde os dois poderão descansar da vida agitada nos Estados Unidos. Além da mansão, Bieber aluga uma casa em West Hollywood e Hailey Baldwin mora em um apartamento em Nova York.