Kim Kardashian estaria cansada da obsessão de Kanye West por pornografia

24/08/2018 | 13:11



Mais uma polêmica envolvendo Kim Kardashian e Kanye West entrou para a extensa coleção de histórias controversas do casal. Tudo começou quando o rapper lançou a música XTCY, na qual afirma que transaria com todas as cunhadas Kardashian-Jenner. Somado a isso, ele confessou ser consumidor de conteúdo pornográfico e foi convidado para dirigir um filme do gênero.

Mas quem não está nada feliz com todos essas declarações e comportamentos bizarros é Kim, que segundo uma fonte informou ao Radar Online, estaria furiosa com o marido:

- Ela acha isso tão embaraçoso e não consegue entender por que ele se humilhou e toda a família assim.

O informante continuou explicando que a socialite estaria preocupada com a repercussão dos últimos casos e como isso pode afetar sua família:

- North [West, filha do casal], já tem idade para ler tudo isso na internet. Além disso, Kim tem ouvido muitas pessoas perguntando: O que está acontecendo com Kanye, por que ele está dizendo tudo isso?

Enquanto isso, Kanye também não estaria satisfeito com algumas atitudes recentes da esposa. Uma fonte disse ao Hollywood Life que o rapper quer que a Kardashian pare de fazer dieta, pois teme que ela fique muito magra:

- Kanye não quer que Kim perca mais peso, ele ama seu corpo do jeito que é e acha que suas curvas são perfeitas. Kanye sempre amou o corpo de Kim, em qualquer tamanho, mas ele realmente ama seu bumbum. Ele acha que ela tem o tamanho perfeito agora e ele deixou claro para ela que odiaria que ela perdesse mais peso e perdesse qualquer parte desse belo bumbum.