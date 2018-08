Ana Furtado diz que tirou café e lactose de nova dieta alimentar durante tratamento contra câncer

24/08/2018 | 13:11



Ana Furtado contou aos seguidores na noite da última quinta-feira, dia 23, como tem sido sua nova rotina alimentar durante o tratamento contra o câncer de mama. No Instagram, a apresentadora, que mostra estar lutando contra a doença de forma positiva, publicou uma foto em que aparece comendo e revelou ter cortado alguns alimentos de suas refeições.

De volta aos Estúdios Globo depois de liberação médica e pro trabalho a gente traz o quê, minha gente? A boa e velha marmita. Comida saudável, feita em casa, bem higienizada e com tudo de que eu preciso. Hoje foi arroz integral, feijão, salada, brócolis e frango orgânico. Quero aproveitar pra dividir um pouco da minha rotina alimentar aqui com vocês também. Pra começar quero dizer que não pulo e nunca pulei refeição. Os médicos sempre me orientaram a comer de três em três horas e agora não poderia ser diferente. Mas é claro que tive que mudar um pouco a minha alimentação, inserindo e também evitando determinados alimentos durante o tratamento, disse.

Em seguida, ela explicou que segue algumas recomendações médicas e trocou, por exemplo, o café, pelo chá:

Algumas das recomendações que venho seguindo: Evito a lactose, porque costuma dar um enjoo danado; não como comida crua, principalmente na rua, por conta da higiene; cortei também alimentos ácidos (o café, que eu amo, é um deles. Tive mucosite no início da quimioterapia por conta disso.); bebo muita água (de preferência muito alcalina), por volta de três litros por dia. É fundamental para desintoxicar e limpar o organismo. Além de água, procuro beber também chá verde e chá de hibisco. O risco de um paciente oncológico ter desnutrição é três vezes maior que em portadores de outras doenças. Por isso a alimentação saudável é nossa grande amiga e aliada na oxigenação e no fortalecimento do nosso corpo. Eu sigo todas as recomendações e tenho me saído muito bem, apesar de ainda ter uma leve anemia (aliás, por isso bastante feijão na marmita de hoje!!)