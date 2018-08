Alcoolismo de Ben Affleck teria motivado término do namoro entre ator e Lindsay Shookus

24/08/2018 | 13:11



O alcoolismo de Ben Affleck pode ter sido um dos fatores para o término do namoro entre o ator e Lindsay Shookus, produtora do SNL, conforme noticiou a Us Weekly. Após o astro ser levado para uma clínica de reabilitação pela ex-esposa, Jennifer Garner, na última quarta-feira, dia 22, o veículo conversou com uma fonte próxima ao astro, que informou sobre os recentes acontecimentos na vida dele:

- A bebida de Ben foi o motivo por trás da separação. A ideia de que ele estava tomando medidas para ser mais saudável e sóbrio antes dessa intervenção não é totalmente verdadeira. Ele não tem estado sóbrio ou presente em sua família ou no relacionamento com Lindsay, e agora todo mundo sabe o motivo. Ele estava sofrendo e seu vício assumiu o comando.

Lindsay também estaria tentando evitar os holofotes em meio a atenção da mídia sobre Affleck:

- Ela é uma pessoa discreta e tomou as medidas necessárias para evitar a atenção dolorosa e muitas vezes indesejada. Eles tentaram muito fazer funcionar, mas a distância combinada com as obrigações do trabalho e outros fatores fizeram com que não desse certo no momento.