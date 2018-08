Atriz de Olha Quem Está Falando revela que se casaria com John Travolta

24/08/2018 | 13:11



Kristie Alley, que ficou conhecida pelo filme Olha Quem Está Falando e atualmente participa do programa Celebrity Big Brother, no Reino Unido, fez uma revelação daquelas sobre suas fantasias amorosas com grandes astros de Hollywood.

Aos confinados do reality show, ela contou que, no passado, quis fugir e casar com Jonh Travolta e que já teve um caso com Patrick Swayze, de Dirty Dancing e Ghost - Do Outro Lado da Vida.

- Não tive casos consumados, mas beijei duas pessoas. Patrick Swayze... Adoraria ter um caso com ele, mas éramos ambos casados. Eu acredito muito em fidelidade e ele era casado. Quando você está na estrada, fazendo um filme, é muito fácil se apaixonar pelo seu colega de trabalho. Porque você convive por meses, nós ficamos um ano na África do Sul, você convive com esta pessoa. É difícil.

Sobre John Travolta, ela explicou que os dois quase fugiram juntos e ela é apaixonada até hoje por ele. A atriz ainda afirmou que caso não fosse casada, acredita que iria ficar com ele.

- Eu quase fugi e casei com John. Eu o amei e ainda o amo. Se eu não fosse casada, eu teria casado com ele.